Национальное антикоррупционное бюро начнет работу уже в ближайшие недели - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует начало работы Национального антикоррупционного бюро в ближайшие недели.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время заседания Национального совета реформ.

"Честные суды нам нужны и для эффективной работы Национального антикоррупционного бюро, которое уже стартует в ближайшие недели", - сказал он.