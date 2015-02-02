Национальное антикоррупционное бюро начнет работу уже в ближайшие недели - Порошенко
18:21, 02 февраля 2015Политика
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Президент анонсировал начало работы Антикоррупционного бюро в ближайшее время.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует начало работы Национального антикоррупционного бюро в ближайшие недели.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время заседания Национального совета реформ.
"Честные суды нам нужны и для эффективной работы Национального антикоррупционного бюро, которое уже стартует в ближайшие недели", - сказал он.
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