Саакашвили намерен побороться за пост главы Антикоррупционного бюро

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует принять участие в конкурсе на замещение должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Этот факт он подтвердил в интервью Цензор.НЕТ.

Саакашвили считает, что фронт борьбы за свободу Грузии проходит сегодня в Украине. И коррупция - это враг для Украины не меньший, чем российские войска и российские танки.

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Экс-президент отметил, что его программа действий будет основана на успешном грузинском опыте. Саакашвили намерен, используя свои международные связи, прежде всего решать вопросы борьбы с возвращением в Украину арестованных за рубежом активов коррумпированной группировки Януковича.