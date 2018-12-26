Порошенко объявил о прекращении военного положения в Украине

Президент сказал, что это его принципиальное решение.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины прекращается на основе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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«Сейчас в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, в 14.00 в Украине завершается действие военного положения, введенного на 30 суток 26 ноября с 14.00.

После нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток было введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.