Лутковская назвала арест Чийгоза "правовым сюрреализмом" и пренебрежением к Конституции

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Случай с арестом и.о. председателя Меджлиса крымскотатарского народа - это правовой сюрреализм. Иначе назвать я это не могу, потому что на украинской территории, согласно украинскому законодательству, этот человек имел право проводить мирное собрание. На сегодня нет специального закона, который бы регулировал вопросы проведения мирных собраний, но у нас есть конституционная норма, и это лицо имело право пользоваться своим правом абсолютно беспрекословно. Собственно, за то, что он воспользовался правом, согласно украинской Конституции, его сейчас упрятали за решетку, и сегодня утром у него проводится обыск. Это просто, как по мне, показатель того, насколько не уважает оккупационная власть законодательство - как национальное украинское, так и международное... Понятно, что будет обращение в ЕСПЧ, понятно, что будет решение в пользу этого человека», - подчеркнула омбудсмен.

Читайте такжеВ Крыму в доме и. о. председателя Меджлиса Чийгоза проводят обыскВ свою очередь лидер Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что перспективы освобождения Чийгоза довольно призрачны. «У нас есть адвокат, который с ним работает. Также правозащитные организации, в том числе Хельсинский союз, тоже готовы в любое время подключиться. Спасибо им за такие предложения. Перспективы очень призрачные. Если лицо, которое называет себя прокурором, уже вчера в эфире сказало, что Ахтему грозит лишение свободы до 10 лет, значит, они это сделают... Нужно искать решение всех этих вопросов в другом аспекте - международном, чтобы остановить агрессора. И мне хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, чтобы Ахтем Чийгоз поменялся с госпожой Поклонской камерой», - сказал Чубаров.

Как сообщал УНИАН, 29 января Киевский райсуд Симферополя принял решение об аресте Чийгоза до 19 февраля.

Так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская отметила, что «Чийгозу инкриминируется ст. 212 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация массовых беспорядков), которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет». «Чийгоз обвиняется в тяжком преступлении. Это ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. И как следствие этого преступления, есть две жертвы - две смерти, а также есть пострадавшие с разной степенью телесных повреждений», - заявила Поклонская.

Чийгоз был задержан 29 января. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, Чийгоза задержан «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках». «Следственными органами Главного следственного управления следственного комитета по Республике Крым в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в массовых беспорядках задержан один из лидеров общественной организации Меджлис крымскотатарского народа Чийгоз», - отметил Маркин. По его информации, речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда состоялась акция протеста с участием Меджлиса в Симферополе, возле здания крымского парламента.

Сегодня, 30 января, Чубаров сообщил, что в доме Чийгоза в Крыму проводится обыск.