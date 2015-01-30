В Крыму в доме и.о. председателя Меджлиса Чийгоза проводят обыск

Об этом сообщил лидер Меджлиса Рефат Чубаров. "Вчера арестовали моего заместителя – и.о. председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, а с утра у него дома обыск идет в агрессивном виде, по той информации, которую я получил. Это говорит лишь об одном – мы уже не можем говорить о соблюдении Россией прав человека", - заявил Рефат Чубаров.

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В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что арест Ахтема Чийгоза является "правовым сюрреализмом", и Украина обжалует его в Европейском суде по правам человека.

Рефат Чубаров отметил, что перспективы освобождения Ахтема Чийгоза достаточно призрачны. "Если человек, который называет себя прокурором, уже вчера в эфире сказал, что Ахтему угрожает лишение свободы до 10 лет, значит, они это сделают". Он отметил, что решать эту проблему нужно на международном уровне, чтобы остановить агрессора. "Мне хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы Ахтем Чийгоз поменялся с госпожой Поклонской камерой", - сказал Рефат Чубаров.