Атака РФ у Керченского пролива: Трамп высказался за участие Франции и Германии в решении инцидента

При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы сделать лидерам Германии и Франции для решения вопроса.

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Франции и Германии присоединиться к решению кризиса, вызванного агрессивными действиями России в Керченском проливе. Американский президент также сказал, что надеется разобраться в произошедшем, сообщает New York Post. При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы сделать лидерам Германии и Франции. Читайте такжеТрамп и Эрдоган обсудили атаку РФ на военные корабли Украины в Керченском проливе По словам Трампа, ему "не понравился" захват Россией украинских судов в Черном море. Как сообщалось, Трамп примет решение о встрече с Путиным после изучения отчета о захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

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