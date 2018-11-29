Атака РФ у Керченского пролива: Трамп высказался за участие Франции и Германии в решении инцидента
08:27, 29 ноября 2018Политика
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При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы сделать лидерам Германии и Франции для решения вопроса.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Франции и Германии присоединиться к решению кризиса, вызванного агрессивными действиями России в Керченском проливе.
Американский президент также сказал, что надеется разобраться в произошедшем, сообщает New York Post. При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы сделать лидерам Германии и Франции.
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По словам Трампа, ему "не понравился" захват Россией украинских судов в Черном море. Как сообщалось, Трамп примет решение о встрече с Путиным после изучения отчета о захвате украинских кораблей в Керченском проливе.
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