Трамп примет решение о встрече с Путиным после изучения отчета о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

Трамп заявил, что примет окончательное решение о встречи с Путиным на аргентинском саммите G20 после того, как получит полный отчет по действиям России в Черном море.

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о том, предупреждала ли Украина РФ о своем проходе через Керченский пролив.

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В интервью New York Post глава Белого дома поинтересовался, было ли предупреждение со стороны Киева. Трамп предположил, что у России и Украины должна быть некая система взаимодействия в Черном море.

Также Трамп заявил, что примет окончательное решение о встречи с Путиным на аргентинском саммите G20 после того, как получит от своей команды национальной безопасности полный отчет по агрессии России в Черном море.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинское рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен.

Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).