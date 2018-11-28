Порошенко ответил на обвинения Путина в организации «провокации» в Керченском проливе

Президент Украины считает, что в сегодняшних словах Путина нет ничего нового.

Президент Украины Петр Порошенко ответил на обвинения президента Российской Федерации Владимира Путина в организации «провокации» в Керченском проливе, назвав их фейком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с активом Черниговской области.

«Версия о том, будто нападение российских военных на наши катера - "провокация украинской власти" - хорошо известная и имеет такую же достоверность как версия об отравлении в Солсбери», - заявил он.

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Порошенко считает, что в сегодняшних словах Путина нет ничего нового.

«Подобный санудтрек, к сожалению, мы уже несколько дней слушаем в исполнении украинской оппозиции: и текст явно одинаковый, и музыка такая же. Теперь всем очевидно, что автор фейка - в Москве, а у нас его только тиражируют», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, президент России Владимир Путин обвинил президента Украины Петра Порошенко в организации «провокации» в Керченском проливе.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

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В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами с целью обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, 24 члена экипажа попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).