Путин впервые прокомментировал атаку России в Керченском проливе: обвинил Порошенко

Президент РФ утверждает, что произошел "пограничный инцидент – не более того".

Президент России Владимир Путин обвинил президента Украины Петр Порошенко в организации «провокации» в Керченском проливе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Что касается этого инцидента в Черном море. Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью, думаю, и президентом действующим, в преддверии президентских выборов в Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, и у него есть шансы не войти во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов прежде всего из оппозиции", - заявил Путин.

Он утверждает, что произошел "пограничный инцидент – не более того".

"А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России? Это же совсем другая история, масштабная или тяжелая - события "гражданской войны" в Украине на "юго-востоке", на Донбассе, в Луганской области, с применением правительственных войск, танков, тяжелой артиллерии и даже авиации. Война, по сути, - и никакого военного положения не вводилось", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что сейчас, после "небольшого инцидента", ввели военное положение в стране, и "это, очевидно, делается в преддверии президентских выборов".

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

В командовании ВМС Украины отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, уже возвращавшимся в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения, 24 украинских военнослужащих были захвачены в плен.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Симферополе подконтрольный оккупантам суд уже арестовал 15 украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении границы по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России.

Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека относительно необходимости защиты и освобождения захваченных Россией украинских моряков.