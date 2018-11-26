В НАТО призывают Россию освободить захваченные украинские суда и их экипажи - Столтенберг

В Альянсе призывают к спокойствию и сдержанности в Керченском проливе и Азовском море.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что все 28 стран-членов Альянса призывают Российскую Федерацию освободить захваченные украинские суда и их экипажи. Читайте такжеСовбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России относительно ситуации в Керченском проливе Об этом генсек Альянса сообщил на брифинге в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО. "Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, которые она вчера захватила. И мы призываем к спокойствию и сдержанности", - подчеркнул Столтенберг.

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