В НАТО призывают Россию освободить захваченные украинские суда и их экипажи - Столтенберг
19:48, 26 ноября 2018Политика
709 1
В Альянсе призывают к спокойствию и сдержанности в Керченском проливе и Азовском море.
Йенс Столтенберг / REUTERS
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что все 28 стран-членов Альянса призывают Российскую Федерацию освободить захваченные украинские суда и их экипажи.
Читайте такжеСовбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России относительно ситуации в Керченском проливе
Об этом генсек Альянса сообщил на брифинге в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО.
"Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, которые она вчера захватила. И мы призываем к спокойствию и сдержанности", - подчеркнул Столтенберг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Атака россиян в Азовском море