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В НАТО призывают Россию освободить захваченные украинские суда и их экипажи - Столтенберг

19:48, 26 ноября 2018
Политика
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Йенс Столтенберг / REUTERS

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что все 28 стран-членов Альянса призывают Российскую Федерацию освободить захваченные украинские суда и их экипажи.

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Об этом генсек Альянса сообщил на брифинге в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, которые она вчера захватила. И мы призываем к спокойствию и сдержанности", - подчеркнул Столтенберг.

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Теги: #Азовское море#Керченский пролив