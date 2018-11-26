СМИ узнали детали захвата Россией украинских кораблей

При захвате близ Керченского пролива украинские моряки оказывали сопротивление.

Малый артиллерийский катер "Никополь" ВМС Украины в Черном море взяли на абордаж, личный состав не сдавался до последнего.

Подробности захвата Россией судов ВМС Украины сообщила "Думская", ссылаясь на свои источники.

"В "Бердянск" стреляли, ранили личный состав. Достоверной информации о их состоянии до сих пор нет: россияне могут и лгать", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Читайте такжеУ Порошенко объяснили некоторые пункты введения военного положения

Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу. "При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко. Шесть украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.