Экипаж украинского буксира не пострадал, корабли продолжают движение по Азовскому морю - ВМС Украины

Украинские корабли совершают переход из порта Одессы в Мариуполь.

Экипаж украинского рейдового буксира "Яны Капу" не пострадал во время тарана российским военным кораблем в акватории Азовского моря.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ВМС ВСУ Олега Чалого пишет "Громадське".

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"Экипаж украинского рейдового буксира не пострадал от тарана российским кораблем", - заверил он.

По словам Чалого, Украина предупреждала РФ об этом плановом переходе, поэтому действия России являются нарушением конвенции по морскому праву и договора о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива.

Пока неизвестно, где именно произошел инцидент, однако в пресс-службе ВМС ВС Украины заверили, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполя, несмотря на противодействие РФ.

Напомним, ранее Командование ВМС ВС Украины сообщило, что российский военный корабль протаранил украинский буксир в Азовском море.

В свою очередь в ФСБ РФ обвинили украинских военных в незаконном пересечении кораблями российской границы.