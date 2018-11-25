РФ прокомментировала инцидент с украинским военным буксиром в Азовском море
Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направляются к Керченскому проливу, заявляют в ФСБ России.
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Об этом передает РИА «Новости». «Сегодня утром три корабля военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу России, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.
В ФСБ отметили, что в Керченском проливе, куда направляются украинские корабли, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, утвержденный капитаном российского морского порта.
Напомним, ранее в ВМС Украины заявили, корабль РФ протаранил украинский военный буксир в Азовском море.