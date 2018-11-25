Российский корабль протаранил военный буксир ВМС Украины в Азовском море

Вследствие тарана у украинского буксира повредился главный двигатель, обшивка и ограждения, также потерян спасательный плотик.

25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ планово переходили из порта Одессы до порта в Мариуполе. О этот переход заранее проинформировали согласно международных норм и безопасности судоходства, заявили в ВМС.

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«Однако ... пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями», — сообщило командование военно-морских сил.

Вследствие тарана у украинского буксира повредился главный двигатель, обшивка и ограждения, также потерян спасательный плотик.

Отметим, в конце июля Россия увеличила свою активность в Азовском море и начала задерживать иностранные суда при проходе Керченского пролива.

Украина обвинила РФ в манипулировании соглашением о Азовское море.

25 октября Европарламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Кроме того, проект предлагает назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу», который будет заниматься состоянием дел в регионе.