Принятие бюджета затягивается: перерыв в заседании ВР продлили еще на полтора часа – до 01:00

Продолжается работа над поправками в проект Налогового кодекса.

Перерыв в вечернем заседании парламента продлен еще на полтора часа – до 01.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«Наши коллеги из Налогового комитета продолжают свою вдохновенную работу над поправками, и я объявляю перерыв до 01.00», - объявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде объявляли перерыв в вечернем заседании до 21.30, потом – до 23.30.

Сейчас Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики работает на проектом Налогового кодекса, в которий поступило более 1 тыс. поправок.

По информации председателя фракции БПП Артура Герасимова, из-за большого количества поправок рассмотрение Налогового кодекса займет не менее 2 часов.

"Что касается бюджета страны, то заседание профильного бюджетного комитета состоялось еще вчера, все документы розданы, они изучены. И поэтому я считаю, что ориентировочно час-полтора займет рассмотрение бюджета страны на 2019 год", - отметил председатель фракции.

Вечернее заседание будет продолжаться до завершения рассмотрения бюджетных вопросов.