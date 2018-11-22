Нардепов ожидает "бюджетная ночь" в Раде прогнозируют принятие главной сметы страны под утро (видео)

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект государственного бюджета на 2019 год.

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов прогнозирует, что Налоговый кодекс будет принят около 02.00, а после этого на рассмотрение законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2019 год уйдет еще час-полтора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Депутат напомнил, что в Налоговый кодекс поступило более 1 тысячи поправок, и сейчас в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики происходит работа над этим проектом.

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«Ориентировочно в 23.30-00.00 мы ожидаем, что комитет примет решение и передаст материалы уже в парламент», - сказал депутат.

Так, по мнению Герасимова, ориентировочно в 00.00 Верховная Рада начнет рассмотрение этого вопроса.

«По моей информации, из-за обилия поправок рассмотрение Налогового кодекса займет не менее двух часов... Ориентировочно около 2-х ночи будет принят Налоговый кодекс. Что касается бюджета страны, то заседание профильного бюджетного комитета состоялось еще вчера, все документы розданы, они изучены. И поэтому я считаю, что ориентировочно час-полтора займет рассмотрение бюджета страны на 2019 год», - отметил председатель фракции.

Кроме того, Герасимов сказал, что, по его данным, за бюджет не будут голосовать представители «Оппозиционного блока», «Батькивщины» и Радикальной партии. Коалиция, отметил он, полностью готова поддержать бюджет.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект государственного бюджета на 2019 год. В случае положительного голосования Украина может быстро получить кредит Международного валютного фонда.