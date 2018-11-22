Нардепов ожидает "бюджетная ночь" в Раде прогнозируют принятие главной сметы страны под утро (видео)
Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов прогнозирует, что Налоговый кодекс будет принят около 02.00, а после этого на рассмотрение законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2019 год уйдет еще час-полтора.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Депутат напомнил, что в Налоговый кодекс поступило более 1 тысячи поправок, и сейчас в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики происходит работа над этим проектом.
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«Ориентировочно в 23.30-00.00 мы ожидаем, что комитет примет решение и передаст материалы уже в парламент», - сказал депутат.
Так, по мнению Герасимова, ориентировочно в 00.00 Верховная Рада начнет рассмотрение этого вопроса.
«По моей информации, из-за обилия поправок рассмотрение Налогового кодекса займет не менее двух часов... Ориентировочно около 2-х ночи будет принят Налоговый кодекс. Что касается бюджета страны, то заседание профильного бюджетного комитета состоялось еще вчера, все документы розданы, они изучены. И поэтому я считаю, что ориентировочно час-полтора займет рассмотрение бюджета страны на 2019 год», - отметил председатель фракции.
Кроме того, Герасимов сказал, что, по его данным, за бюджет не будут голосовать представители «Оппозиционного блока», «Батькивщины» и Радикальной партии. Коалиция, отметил он, полностью готова поддержать бюджет.
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект государственного бюджета на 2019 год. В случае положительного голосования Украина может быстро получить кредит Международного валютного фонда.