Сергеев: Россия предстанет перед судом за оккупацию Крыма и военную агрессию на Донбассе



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Практически год назад в феврале-марте 2014 года Российская Федерация пошла на манипуляцию основными принципами ООН, а именно правом на самоопределение и правом на защиту для того, чтобы создать фиктивный юридический повод для вторжения в Украину. В результате этого Российская Федерация оккупировала и аннексировала часть суверенной территории Украины, Автономную республику Крым и город Севастополь. Рано или поздно Российская Федерация должна будет предстать в суде за преступления и агрессию против Украины", - выразил уверенность украинский посол.

Читайте такжеПосол Украины рассказал в ООН о 8 тысячах российских военных на территории Украины

В этой связи он подчеркнул, что Россия до сих пор продолжает проводить военную агрессию в Донецкой и Луганской областях путем отправки военных подразделений и поставки тяжелого вооружения местным группам террористов, а также готовить и финансировать наемников для поддержания агрессии.