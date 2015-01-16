За отставку Яремы подписались 76 народных депутатов

01:52, 16 января 2015
Политика
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76 народных депутатов поставили свои подписи под инициативой о выражении недоверия генпрокурору Виталию Яреме.

Ярема

Об этом в своем Facebook сообщил депутат от "Самопомощи" Егор Соболев.

Для рассмотрения вопроса отставки генпрокурора необходимо собрать 150 голосов депутатов.

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Напомним, парламентский комитет по вопросам противодействия коррупции признал неудовлетворительной работу Генпрокуратуры.

facebook.com/IegorSoboliev

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