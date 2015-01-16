За отставку Яремы подписались 76 народных депутатов

76 народных депутатов поставили свои подписи под инициативой о выражении недоверия генпрокурору Виталию Яреме.

Об этом в своем Facebook сообщил депутат от "Самопомощи" Егор Соболев. Для рассмотрения вопроса отставки генпрокурора необходимо собрать 150 голосов депутатов. Читайте такжеПарламентский комитет по противодействию коррупции готовит отставку Яремы Напомним, парламентский комитет по вопросам противодействия коррупции признал неудовлетворительной работу Генпрокуратуры.

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