За отставку Яремы подписались 76 народных депутатов
01:52, 16 января 2015Политика
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76 народных депутатов поставили свои подписи под инициативой о выражении недоверия генпрокурору Виталию Яреме.
За отставку Яремы подписались 76 народных депутатов
Об этом в своем Facebook сообщил депутат от "Самопомощи" Егор Соболев.
Для рассмотрения вопроса отставки генпрокурора необходимо собрать 150 голосов депутатов.
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Напомним, парламентский комитет по вопросам противодействия коррупции признал неудовлетворительной работу Генпрокуратуры.
facebook.com/IegorSoboliev
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