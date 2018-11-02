В Кремле заявили, что не считают нужным проводить обмен Вышинского на Сущенко

В Кремле заявили, что не считают нужным проводить обмен подозреваемого в Украине в государственной измене руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко.

Читайте такжеУкраинца Сущенко этапировали в российскую колонию - адвокат

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что Вышинский должен быть немедленно освобожден. Это не тема для каких-то обменов. Это нарушение всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность», - сказал Песков.

При этом он заявил, что деятельность Вышинского в Украине «ничем не отличалась» от работы корпункта УНИАН в Москве.

Отвечая на вопрос УНИАН, что украинская сторона неоднократно заявляла о готовности пойти на этот обмен и в такой ситуации получается, что Кремль не заинтересован в освобождении Вышинского, Песков повторил: «Вышинский должен быть незамедлительно освобожден».

Как сообщал УНИАН, 15 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан его директор Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Справка УНИАН. ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта 2018 года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал приговор законным.