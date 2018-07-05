Геращенко назвала еще 13 человек, среди которых Вышинский, которых Украина может передать РФ

Эти 13 человек были в списке российского омбудсмена, и которых она хотела посетить во время визита в Украину.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала фамилии еще 13 человек, среди которых Кирилл Вышинский, которых Украина может передать Российской Федерации для освобождения украинских политзаключенных Кремля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Геращенко напомнила, что ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предоставляла список лиц, которых она хочет посетить на территории Украины. Среди этих людей, отметила депутат, 23 человека, которых Украина и так готова передать российской стороне для освобождения украинских политзаключенных.

Она отметила, что в списке были и другие лица, которых проверили компетентные органы.

"После этой проверки я хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить Москалькова, еще были следующие лица: Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осьминин, Саттаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что они имеют или российское, или двойное гражданство. По сути, так же признались в работе на страну-агрессора", - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что украинская сторона готова рассмотреть вопрос передачи этих 13 человек России для освобождения украинских политзаключенных Кремля в случае, если письмо Москальковой является "хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников".

Так, констатировала парламентарий, сегодня после соответствующей проверки она имеет разрешение от спецслужб огласить эти фамилии. Она добавила, что направит еще раз официальное письмо представителю Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борису Грызлову с этими фамилиями и со ссылкой на письмо Москальковой.

"Мы готовы так же этих граждан рассматривать как таковых, которых мы можем передать Российской Федерации для освобождения Сенцова, Сущенко, Кольченко, Карпюка, Клыха, Гриба, Балуха, Выговского, Панова ...", - сказала депутат.

По ее словам, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова также направит такое письмо Москалькова.

"Если Российская Федерация не письмами хочет обмениваться, а разблокировать процесс освобождения заложников, мы готовы в Минске садиться, приглашать туда Денисову, Москалькову, гуманитарную подгруппу, в Трехстороннюю контактную группу, и разблокировать процесс освобождения заложников", - констатировала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 29 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова передать 23 россиянин в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

Она назвала 23 фамилии - Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Александр Валахидис, Вячеслав Высоцкий, Руслан Беджиев, Валерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кимаковский, Ольга Повализ, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Нефедов, Максим Одинцов, Алексей Сидиков, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова, Евгений Шаталов.