ЕСПЧ может признать, что Россия контролировала Крым еще до оккупации
Европейский суд по правам человека, рассматривая межгосударственную жалобу "Украина против России", должен определить дату, от которой Россия установила контроль над оккупированным Крымом и взяла ответственность за все нарушения прав человека на полуострове.
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Об этом говорится в интервью судьи Анны Юдковской "Европейской правде". Судья отметила, что в жалобе "речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес России".
"Это и ст. 2 Конвенции о праве на жизнь, и ст. 3 о запрете пыток, и ст. 5 о незаконном лишении свободы. Там были похищения активистов, были нарушения свободы слова, когда журналистов арестовывали и отбирали у них оборудования и материалы, и куча другого", - пояснила она.
Украина обвиняет Россию также в преследовании национальных меньшинств, включая закрытие Меджлиса.
Несмотря на то, что Совет Европы считает Крым украинским, виновным в нарушении прав человека на полуострове признается государство, которое контролирует его, поэтому ЕСПЧ должен установить, когда Россия взяла на себя ответственность за системные нарушения прав человека в Крыму. По словам судьи, Украина утверждает, что РФ контролировала Крым еще в феврале 2014 года.
"Также в этой жалобе - эпизоды, которые, собственно, привели к самой аннексии", - рассказала Юдковская. "Ключевой вопрос - контролировала ли Россия Крым еще до момента аннексии, то есть до 27 марта 2014 года", - пояснила она.
Как сообщал УНИАН, за время оккупации Россией Крыма в российскую армию призваны более 12 тысяч жителей полуострова. Этой осенью планируется призыв еще около 3 тысяч крымчан. В период оккупации с 2014 года РФ уже организовала семь призывных кампаний для жителей Крыма. Доказательства этого преступления украинской стороной направлены в Международный уголовный суд (МУС).