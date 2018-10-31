ЕСПЧ может признать, что Россия контролировала Крым еще до оккупации

По словам судьи, Украина утверждает, что РФ контролировала Крым еще в феврале 2014 года.

Европейский суд по правам человека, рассматривая межгосударственную жалобу "Украина против России", должен определить дату, от которой Россия установила контроль над оккупированным Крымом и взяла ответственность за все нарушения прав человека на полуострове.

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Об этом говорится в интервью судьи Анны Юдковской "Европейской правде". Судья отметила, что в жалобе "речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес России".

"Это и ст. 2 Конвенции о праве на жизнь, и ст. 3 о запрете пыток, и ст. 5 о незаконном лишении свободы. Там были похищения активистов, были нарушения свободы слова, когда журналистов арестовывали и отбирали у них оборудования и материалы, и куча другого", - пояснила она.

Украина обвиняет Россию также в преследовании национальных меньшинств, включая закрытие Меджлиса.

Несмотря на то, что Совет Европы считает Крым украинским, виновным в нарушении прав человека на полуострове признается государство, которое контролирует его, поэтому ЕСПЧ должен установить, когда Россия взяла на себя ответственность за системные нарушения прав человека в Крыму. По словам судьи, Украина утверждает, что РФ контролировала Крым еще в феврале 2014 года.

"Также в этой жалобе - эпизоды, которые, собственно, привели к самой аннексии", - рассказала Юдковская. "Ключевой вопрос - контролировала ли Россия Крым еще до момента аннексии, то есть до 27 марта 2014 года", - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, за время оккупации Россией Крыма в российскую армию призваны более 12 тысяч жителей полуострова. Этой осенью планируется призыв еще около 3 тысяч крымчан. В период оккупации с 2014 года РФ уже организовала семь призывных кампаний для жителей Крыма. Доказательства этого преступления украинской стороной направлены в Международный уголовный суд (МУС).