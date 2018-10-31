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РФ переселила в оккупированный Крым 108 тысяч россиян для изменения демографического состава населения - Ельченко

07:14, 31 октября 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН.

Он заявил, что Россия продолжает игнорировать приказ Международного суда ООН по мер в рамках иска Украины в Российской Федерации по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, среди прочего, этот приказ требует от РФ воздерживаться от поддержания или применения ограничений на возможность крымским татарам хранить свои представительные органы, и в частности Меджлиса, а также гарантировать доступность образования на украинском языке.

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"Несмотря на четкий смысл этого приказа, целый год прошел и Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которые учатся на украинском языке уменьшилась более чем 13 000 в 2013-2014 академическом году в только 172 в 2017-2018 академическом году. Уделите внимание и подумайте об этих цифрах - более 13 000 и 172. Вот это разница ", - отметил Ельченко.

"Добавьте к этому факту, что в течение периода 2014-2017 годов 108 000 человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона?", - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, за время оккупации Россией Крыма в российскую армию призваны более 12 тысяч жителей полуострова. Этой осенью планируется призыв еще около 3 тысяч крымчан. В период оккупации с 2014 года РФ уже организовала семь призывных кампаний для жителей Крыма. Доказательства этого преступления украинской стороной направлены в Международный уголовный суд (МУС).

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Теги: #Крым#Россия