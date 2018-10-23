За 2018 год в Украину завезли более полумиллиона «евроблях» - Южанина

Нина Южанина заявила, что нужно как можно скорее принять законы по «евробляхах» во втором чтении.

Председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Нина Южанина в эфире телеканала «Прямой»прокомментировала Постановление Верховного Суда об использовании автомобиля с иностранной регистрацией.

Депутат обратила внимание на то, что в своем Постановлении Верховный суд акцентировал внимание на нарушения при ввозе автомобилей на еврономерах, передает пресс-служба БПП.

«Людям нужно разъяснять, что они нарушают при ввозе таких авто, в режиме “транзита” или временного ввоза, и какая ответственность наступает за нарушение законодательства. Поэтому данное Постановление Верховного суда содержит худшие положения для граждан Украины, чем вы себе представляете! Каждый гражданин должен знать об ответственности – это большие суммы штрафа. Поэтому нужно как можно скорее принять законы по «евробляхах» во втором чтении и решить эту проблему и двигаться дальше. Ближайшую сессионную неделю будут приниматься законы, которые должны решить эту проблему («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств», реест.№8487 и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» реест.№8488 – ред.)», – сообщила Южанина.

Она также обратила внимание на то, что сейчас Нацполиция не имеет доступа к базе таможенников, чтобы проверить авто на еврономерах, «поэтому эти нормы учтены в проектах законов».

Южанина также отметила, что меньше чем за год в Украину было завезено более полумиллиона автомобилей на еврономерах.

«Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018 год, завезено более полумиллиона автомобилей. Действительно это количество достигло двух миллионов или меньше, я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы есть абсолютно разная», – сообщила Южанина.