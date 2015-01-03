Участники «нормандского формата» в ближайшие дни возобновят переговоры по Донбассу

Министры иностранных дел стран-участниц «нормандского формата» переговоров об урегулировании на востоке Украины договорились снова сосредоточиться на этом формате в ближайшие дни, сообщило в пятницу МИД Франции, передает Радио Свобода.

Как говорится в сообщении, главы МИД Франции, Украины, России и Германии в телефонном разговоре в этот день обсудили, как запустить в действие Минские договоренности, подписанные в сентябре прошлого года.

Стороны отметили важность скорейшей новой встречи контактной группы, чтобы обсудить важнейшие непроработанные моменты договоренностей, сообщили в Париже по результатам разговора министра Лорана Фаб'юса с коллегами.

О договоренности министров иностранных дел Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Франции Лорана Фаб'юса о новой встрече контактной группы для обсуждения путей прекращения конфликта на Донбассе в ходе упомянутой беседы сообщали в пятницу и в МИД Германии и России.

Кроме того, заявили в Москве, «также обсуждался график дальнейших консультаций в «нормандском формате» на разных уровнях».

А в Киеве министр Павел Климкин сообщил в твиттере, что стороны этого разговора в «нормандском формате» - в составе представителей Украины, России, Германии и Франции - «готовят Астану», то есть планируемую на середину месяца встречу руководителей четырех стран в столице Казахстана на тему урегулирования на востоке Украины.

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24 декабря в Минске состоялась очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. На этих переговорах в Минске стороны смогли договориться только об обмене пленными.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что 15 января в столице Казахстана Астане состоится встреча руководителей Украины, России, Германии и Франции на тему урегулирования ситуации на Донбассе.

На Западе и в Украине Россию обвиняют в том, что Москва и поддерживаемые ею сепаратисты в части Донбасса так и не начали выполнять большинство пунктов Минских договоренностей, под которыми стоят подписи их представителей. Россия в ответ утверждает, что не принимала на себя никаких обязательств, которые не выполнила, а Киев должен идти на прямые переговоры с сепаратистами.