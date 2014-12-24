Минские переговоры закончились без комментариев

Переговоры длились около пяти с половиной часов. Об этом сообщил корреспондент ТСН с места событий.

Но участники встречи никаких комментариев журналистам по итогам встречи не дали. Кортежи переговорщиков безмолвно покинули место встречи в Минске.

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Напомним, договоренность о проведении заседания контактной группы в Минске 24 и 26 декабря было достигнуто в ходе телефонного разговора в понедельник между президентом России Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко.