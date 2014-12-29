Порошенко, Меркель, Олланд и Путин встретятся 15 января в Астане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

“Мой дипломатический год начнется 15 января в Астане, где будет проведена, уже достигнута договоренность о проведении встречи в «нормандском формате». Сейчас дано поручение министрам иностранных дел стран «нормандского формата» по подготовке повестки дня и проектов решений на этот саммит”, - сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что предварительно договорено, что во встрече примут участие он, канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и России Франсуа Олланд и Владимир Путин.

Читайте такжеМинские договоренности не могут быть пересмотрены - ПорошенкоГлава Украинского государства также добавил, что данная встреча не будет противоречить Минскому формату.

“Мы остаемся привержены Минским договоренностям”, - добавил президент Украины.