Порошенко, Меркель, Олланд и Путин встретятся 15 января в Астане
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что 15 января в столице Казахстана Астане состоится встреча в «нормандском формате».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.
“Мой дипломатический год начнется 15 января в Астане, где будет проведена, уже достигнута договоренность о проведении встречи в «нормандском формате». Сейчас дано поручение министрам иностранных дел стран «нормандского формата» по подготовке повестки дня и проектов решений на этот саммит”, - сказал Порошенко.
Порошенко отметил, что предварительно договорено, что во встрече примут участие он, канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и России Франсуа Олланд и Владимир Путин.
Читайте такжеМинские договоренности не могут быть пересмотрены - ПорошенкоГлава Украинского государства также добавил, что данная встреча не будет противоречить Минскому формату.
“Мы остаемся привержены Минским договоренностям”, - добавил президент Украины.