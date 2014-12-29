Милиция объявила о проведении антитеррористических мероприятий в Одессе (видео)

В Одессе из-за угрозы терактов начата оперативно-профилактическая отработка города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к горожанам начальника Главного управления МВД в Одесской области Ивана Катеринчука.

«Из-за нависшей над нами террористической угрозы, правоохранительные органы начинают оперативно-профилактическую отработку города. В связи с этим, с целью контроля ситуации по улицам областного центра будет наблюдаться значительное передвижения специального милицейского и грузового военного автотранспорта, экипированных людей с автоматическим оружием», - говорится в обращении.

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Катеринчук отмечает, что законопослушным гражданам нечего опасаться, так как «эти люди вышли на улицы, чтобы защитить от террористической угрозы».

Начальник управления напомнил, что «только в течение последнего месяца на территории города произошло пять терактов, последний из которых забрал человеческую жизнь».

Во время несения службы сотрудники милиции будут останавливать и проверять подозрительных лиц, проводить осмотр личных вещей. Правоохранители надеются, что жители города с пониманием отнесутся к вынужденным мерам, и окажут милиции всестороннюю поддержку и помощь.

«Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать любую информацию, касающуюся передвижения неустановленной техники и групп людей, аренды жилья или временного поселения незнакомых лиц, ведущих скрытый образ жизни и вызывающий у вас подозрения. Каждое сообщение будет тщательно проверено и приняты соответствующие меры реагирования», - заявляет Катеринчук.

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Он отмечает, что все правоохранительные органы региона нацелены на выявление и задержание лиц, «раскачивающих ситуацию». Уже изъято большое количество оружия и боеприпасов, которые могли быть использованы против мирного населения.

«Призываю граждан в это непростое для нас время к объединению, мы рассчитываем на вашу помощь. Ведь никто не подвергнет сомнению тот факт, что Одесса всегда была, есть и останется городом толерантных и миролюбивых людей», - заявляет Катеринчук.

Он также призвал руководителей политических сил, объединений и партий пока воздержаться от проведения различного рода массовых мероприятий - протестных акций, пикетов, митингов. Начальник управления поясняет, что для охраны правопорядка в процессе проведения этих акций милиции придется отвлекать от основной работы значительные силы.

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Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Одессе в 4.30 на улице Сегедской прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Установлено, что он передвигался, скорее всего, перенося в руках взрывное устройство. Взрывной волной повреждены окна и балконы близлежащих шести жилых домов. Мощность взрыва – эквивалент 1 кг тротила. Взрывы аналогичной мощности произошли в городе 10 декабря – взорвали помещение в бизнес-центре, в котором располагалось общественное движение «Волонтерская сотня», помогающее украинским военнослужащим, а также 3 декабря - в центре Одессы взорвали магазин «Патриот». 24 декабря произошел взрыв при прохождении грузового поезда в районе станции «Застава-1».