В Одессе прогремел взрыв, погиб мужчина

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области, информация о взрыве поступила сегодня, 27 декабря, в 04.50 в Приморский райотдел милиции.

На место немедленно выехали руководство Одесской милиции, следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнической службы.

Предварительным расследованием установлено, что по улице передвигался неустановленный гражданин в возрасте до 45 лет, и скорее всего, переносил в руках взрывное устройство. Во время движения произошел неконтролированный взрыв, в результате которого изуродованное тело мужчины взрывной волной отбросило на десять метров на проезжую часть улицы.

Читайте такжеВ Киеве при взрыве в общежитии погиб 1 человек, еще 2 пострадалиКроме данного мужчины, личность которого пока не установлена, никто из других граждан не пострадал. Взрывной волной повреждены окна и балконы близлежащих жилых домов.

На месте работают все службы милиции для установления обстоятельств происшествия.