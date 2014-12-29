В Одессе из-за метели закрыли въезд и выезд из города и всех портов

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, по решению регионального штаба по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, под руководством заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Сергея Калинчука сотрудники ГАИ с 11.00 полностью перекрыли трассу Одесса-Рени. Также закрыто движение крупногабаритного грузового транспорта по трассам Одесса-Киев, Одесса-Кишинев и Одесса-Николаев.

«Запрещен выезд транспорта из всех портов. С 12.00 закрыты въезды и выезды из Одессы.

Самая сложная ситуация в Овидиопольском районе между населенными пунктами Каролино-Бугаз и Роксоланы, где возник затор транспорта. В 11.00 на место происшествия направлен пожарно-спасательный автомобиль. В 13.00 спасатели отправились на помощь людям, которые оказались в снежной ловушке в районе села Монаши Белгород-Днестровского района», - рассказали в отделе.

Для оказания помощи населению, попавшему в снежные заносы, задействовано около 30 единиц транспорта и 60 человек личного состава ГСЧС, 6 мобильных пунктов обогрева готовы оказать помощь населению.

Читайте такжеНа Одессу обрушился снегопад: в городе 10-бальные пробки, нарушена работа аэропортаВ отделе рассказали, что утром 29 декабря на автодороге Белгород-Днестровский - Сергеевка, в районе пгт Сергеевка образовался затор автотранспорта. Спасатели вытащили из снега 8 легковых и 1 пассажирский автобус, в которых было 56 человек, из которых 12 - дети. На автодороге Ильичевск - Санжейка также образовался затор автотранспорта. Из снега извлечены 12 легковых и 1 пассажирский автобус, в которых было 37 человек.

Кроме того, в селе Светлое Коминтерновского района застрял легковой автомобиль, в котором находились 2 мужчин и беременная женщина. Пострадавшим оказана помощь.

По информации ПАО «Одессаоблэнерго», по состоянию на 12:00 от электричества отключены 11 населенных пунктов.

Всего с 27 декабря освобождено из снежных заносов более 350 единиц транспорта, из которых более 200 легковых, около 130 грузовиков и 12 маршрутных автобусов, в которых было более 1,1 тыс. человек.