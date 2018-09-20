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Порошенко рассказал о риске ослабления санкций против России

11:19, 20 сентября 2018
Политика
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Порошенко также пообещал не допустить отмены санкций против России / фото УНИАН

Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде, сообщает "Новое время".

По словам Порошенко, то, что Россия так настойчиво борется с санкциями, свидетельствует только об одном - они действуют.

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"Ибо рубль падает даже при росте цен на нефть. Ибо российские власти были вынуждены повысить пенсионный возраст. Потому что они пошли на повышение НДС. Это и есть цена агрессии", - отметил он.

Президент добавил, что Россия тратит значительные усилия на поддержку лево- и праворадикальных движений в Европе и вмешивается в выборы для того, чтобы достичь смягчения или снятия санкций.

Порошенко также пообещал не допустить отмены санкций против России.

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Новость в сюжете: Послание Порошенко к Верховной Раде
Теги: #санкции против РФ#Петр Порошенко