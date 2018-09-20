Порошенко рассказал о риске ослабления санкций против России
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские власти будут пытаться ослабить санкции против себя в январе.
Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде, сообщает "Новое время".
По словам Порошенко, то, что Россия так настойчиво борется с санкциями, свидетельствует только об одном - они действуют.
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"Ибо рубль падает даже при росте цен на нефть. Ибо российские власти были вынуждены повысить пенсионный возраст. Потому что они пошли на повышение НДС. Это и есть цена агрессии", - отметил он.
Президент добавил, что Россия тратит значительные усилия на поддержку лево- и праворадикальных движений в Европе и вмешивается в выборы для того, чтобы достичь смягчения или снятия санкций.
Порошенко также пообещал не допустить отмены санкций против России.