Украина готовит обращение в ОЗХО из-за выбросов химикатов в оккупированном Крыму

Для передачи ОЗХО нужен полный пакет документов. Сейчас МИД собирает со всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы и доказательства.

Министерство иностранных дел (МИД) направит обращение в международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) из-за ситуации на "Крымском титане".

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Об этом в комментарии "5 канала" сообщила спикер МИД Марьяна Беца. По ее словам, соответствующий документ будет направлен в ОЗХО после результатов экспертиз относительно состояния химического загрязнения в оккупированном Крыму.

"Для передачи в ОЗХО нам нужен полный пакет документов. Мы собираем со всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства. Нужна экспертная оценка наших ведомств, и, как только мы их получим - думаю, это будет в ближайшее время - мы сразу передадим это в Организацию по запрещению химического оружия", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ "Чаплинка" зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту. В настоящее время, от токсичных выбросов пострадали более 60 пограничников.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода в Армянске.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в учреждения ООН с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном РФ Крыму.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Виктор Вакараш сообщил, что причиной негативного воздействия завода "Крымский титан" на окружающую среду и здоровье людей являются ежедневные выбросы в атмосферу, а не кислотный накопитель, как сообщалось ранее.

В Минообороны Украины заявляли, что выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма случился из-за военных Вооруженных сил России, которые на тренировках обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.