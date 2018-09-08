Кислотный апокалипсис: крымские "камни с неба" добрались до материковой Украины

Утром на контрольном пункте пропуска (КПВВ) «Каланчак» воздух пропитан запахом пережженного чернослива. Так пахнет сернистый газ.

На заборе из сетки-рабицы, отделяющем автомобильную дорогу от пешеходной – роса грязно-зеленого цвета. На асфальте и земле под забором – засохшие коричневые подтеки.

Пограничники, таможенники и сотрудники сервисных служб работают в защитных масках и респираторах. В масках и респираторах проходят через пункт пропуска большинство людей, пересекающих админграницу с Крымом со стороны полуострова. Те же, кто направлялся в Крым и не успел запастись средствами защиты, используют в этом качестве шарфы, полотенца, носовые платки…

Так пункт пропуска работал в первые дни сентября. Сейчас работа КПВВ приостановлена.

«С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих у админграницы и следующих через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Титан» на территории временно оккупированного Крыма, принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка». Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ «Чонгар», который работает в штатном режиме. На временно закрытых контрольных пунктах пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспорта будут осуществляться только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости. Граждане Украины с оккупированного полуострова, которые будут стремиться спастись от стихийного бедствия на материковой Украине, будут оформляться в упрощенном порядке», - сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян вечером 6 сентября.

Местные говорят: в Армянске нечем дышать, но «нагнетает» ситуацию… Украина

Люди, направлявшиеся в Крым в этот день, на вопрос о том, проинформированы ли они о ситуации на полуострове, отвечали, что в целом в курсе происходящего. Однако многие почему-то были уверены, что в официальных сообщениях с украинской стороны сгущаются краски и нагнетается паника.

«Я еду в Саки на юбилей к сестре, - рассказала пенсионерка Любовь Антоновна. – Вчера звонила ей. Она говорит, что у них ничего страшного не происходит. Я так думаю, что у нас просто нагнетают ситуацию, чтоб в ООН или еще где-то там Россию «кошмарили». Этот же «Титан» сколько лет работает и вредит экологии!».

Житель Николаева Валентин тоже заявил, что не особенно верит официальным сообщениям о масштабах аварии. Его позиция: «Сейчас вообще ничему в прессе нельзя верить».

Крымчане же, наоборот, жалуются на дефицит информации. К слову, во время беседы они наотрез отказывались представляться из соображений безопасности.

«У нас в Армянске дышать нечем, - рассказала жительница города. – Но практически нигде не сообщается, что произошло на самом деле. Известно только, что детей дошкольного возраста вывезли в санатории на побережье вместе с матерями, а школьников – вместе с учителями. А в новостях передают, что дети радуются дополнительным каникулам. О причине «каникул» - ни слова».

А вот мужчина из Красноперекопска рассказал, что в населенных пунктах северного Крыма – паника: «До нашего города эта ядовитая «волна» пока еще не дошла. Но люди встревожены. От знакомых, живущих в Армянске, слышал, что там – напряженная ситуация. Люди пытаются выехать из города. На автовокзале – проблема с обеспечением автобусами: их забрали, чтобы вывезти детей. Слышал, более ста автобусов выехало из города. Но в [крымской] прессе о происходящем не сообщают практически ничего».

Еще один собеседник УНИАН, оказавшийся жителем Симферополя, рассказал, что, попав в Армянск, был очень удивлен – о катастрофе на «Крымском Титане» он не знал ничего. «Мы в Симферополе вообще были не в курсе, что тут случилось», - сказал мужчина.

Пограничники, работающие на КПВВ, отметили, что загрязненность воздуха негативно влияет на самочувствие (жаловались на кашель и время от времени возникающее головокружение), но случаев серьезных отравлений пока нет.

«Ходят слухи, что в Армянске госпитализировали нескольких российских пограничников. А у нас еще терпимо. Правда, ночью и ранним утром вся эта гадость ощущается значительно сильнее, чем днем», - поделился с УНИАН один из сотрудников Госпогранслужбы.

В последние дни перед приостановкой работы пункта пропуска на КПВВ действовали все сервисные службы, работали кафе, автостанция. А таксисты-нелегалы и вовсе почти радовались: «Сейчас за проезд до Херсона берем 300 гривен с пассажира. Но скоро цена может вырасти, если люди будут стремиться поскорее уехать отсюда».

Версии причин «химической атаки»

Напомним, выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан» произошел еще в ночь на 24 августа. Но, несмотря на то, что в Армянске и Красноперекопске местные жители забили тревогу – металлические предметы начали покрываться странной ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе постоянно ощущался стойкий запах кислоты, на газонах кое-где стали появляться мертвые птицы – оккупационные власти Крыма реагировать на жалобы не спешили.

Только в начале сентября, после проведенных в школах «линеек», было принято решение эвакуировать из Армянска детей. А работу завода пообещали остановить на две недели. Но произошло ли это на самом деле?

Еще одной причиной ухудшения экологической обстановки на севере Крыма в Минобороны Украины назвали возможное попадание снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений оккупационных сил Российской Федерации. Пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник, со ссылкой на Главное управление разведки, сообщал, что такие стрельбы проводились оккупантами 13-19 августа. По его словам, российское оккупационное командование пытается скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение «путем распространения в СМИ ложных и искаженных сообщений, которые дезинформируют общество о реальном состоянии экологической опасности в Крыму».

Третью версию ухудшения экологической ситуации озвучил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, некоторые эксперты считают, что причиной катастрофы на севере Крыма может быть потеря контроля российской армии над боевыми отравляющими веществами, которые могут храниться на территории завода «Титан».

Запоздалая реакция

Какая бы из этих версий не была наиболее вероятной, в понедельник, 3 сентября, наличие токсических веществ в воздухе было зафиксировано уже в Херсонской области. Однако, по словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, ситуация контролируемая. «По нашим данным, сейчас ситуация еще не выходит на тот уровень, при котором надо эвакуировать людей на нашей [подконтрольной Украине] территории», - сказал он в среду, 5 сентября.

Но уже на следующий день ситуация изменилась. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал международные организации провести экологическую экспертизу в аннексированном Крыму и «определить реальную угрозу для региона». Кроме того, по его мнению, следует осудить и наказать Россию «за применение химического оружия».

Не осталась в стороне и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. «Сейчас север оккупированного Крыма близок к экологической катастрофе. Из-за токсичных выбросов страдают не только жители полуострова, но и Херсонской области. Возникает угроза для Европы», - заявила она и добавила, что обратилась в ООН с просьбой к международному сообществу заметить эту проблему.

Вместе с тем, она успокоила украинцев, отметив, что распространенная некоторыми СМИ информация об отравлении химикатами детей в Херсонской области не подтверждается.

Впрочем, местные органы власти не стали ждать апокалипсиса и в ночь с 6 на 7 сентября на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение приостановить учебный процесс в школах и детских садах Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области. Кроме того, в Херсонской ОГА сообщили, что комиссия постановила отправить детей из приграничных с Крымом населенных пунктов на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.

Также, на заседании Совета национальной безопасности и обороны вечером 6 сентября, президент Украины Петр Порошенко поручил премьер-министру Владимиру Гройсману подготовить условия для оздоровления в Херсонской области и детей из Армянска. «Я просил бы, чтобы мы подготовили условия для того, чтобы пригласить детей из Армянска в Херсонскую область, чтобы они могли отдохнуть, оздоровиться… Нашим областным администрациям я прошу довести, чтобы соответствующие приглашения были организованы. Пограничной службе обеспечить упрощенный порядок пересечения границ для организованных детских групп, и они должны чувствовать заботу Украины за каждого, кто оказался на оккупированной территории, независимо от того, это оккупированная территория украинского Крыма или оккупированная территория украинского Донбасса», - сказал Порошенко.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров отработать с международными партнерами общую позицию по противодействию техногенной катастрофе, которая, вместе с облаками ядовитой дряни, распространяется с территории оккупированного Российской Федерацией Крыма.

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На сегодня КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» не работают, однако в них оборудованы мобильные медпункты для возможного оказания помощи пострадавшим в случае необходимости. На территорию Крыма можно попасть только через пункт пропуска «Чонгар».

По информации главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, на сегодня в пунктах пропуска зафиксировано 37 случаев отравления пограничников.

Вячеслав Гусаков, Херсон