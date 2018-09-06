Петиция на сайте Белого дома за освобождение Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей

Чтобы петицию рассмотрели в администрации Трампа, ее должны подписать 100 тыс. человек за 30 дней.

Петиция к администрации президента США Дональда Трампа с призывом освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова набрала необходимое количество голосов для рассмотрения в Белом доме.

На сегодняшний день петиция набрала уже более 100 600 голосов. Теперь в течение 60 дней обращение должна рассмотреть администрация президента США.

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Как сообщал УНИАН, обращение на сайте Белого дома зарегистрировали 9 августа. Чтобы петицию рассмотрели в администрации Трампа, ее должны подписать 100 тыс. человек за 30 дней. Еще несколько дней назад обращение не набрало даже половины голосов.

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.