Сенцов похудел до 72 кг - активист

Непонятно, когда Сенцов сможет вернуться домой и увидеть детей, подчеркнул активист.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в российской тюрьме, похудел до 72 килограммов.

Читайте такжеИзвестные актеры и спортсмены Украины призывают поддержать петицию за освобождение Сенцова

Об этом политзаключенный написал в письме к Алексею Гриценко, говорится на странице активиста в Facebook.

"Держится бодро. Сдаваться не собирается и просит нас не сдаваться ни в коем случае. Похудел до 72 кг. Просит писать и рассказывать о происходящем, так как информацию получает только из писем", - рассказал Гриценко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.