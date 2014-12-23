Савченко: Российские журналисты погибли от минометного огня "своих же сепаратистов"

Об этом Савченко сказала в эксклюзивном интервью УНИАН из московского СИЗО.

"Российские журналисты погибли от разрыва минометной мины. В том бою минометов со стороны Вооруженных сил Украины не было. И минометный огонь я не приводила, тем более - по людям без оружия", - сказала Савченко.

Читайте такжеСавченко обещает продолжить голодать, если суд не изменит решение"Журналисты попали под огонь своих же сепаратистов. Только не из батальона «Заря», а «махновцев» (как их называют сами «ополченцы» из «Зари»). Это мне сказали «ополченцы», когда я еще была в плену в Луганске", - подчеркнула она.

Полный текст интервью размещен на сайте УНИАН.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Якобы узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а затем именно по этим координатами был выполнен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России лётчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая находится в московском СИЗО, объявила голодовку.

22 декабря, Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко, признав законным решение Басманного суда Москвы о продлении ее ареста до 13 февраля 2015 года.