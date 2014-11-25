Летчице Савченко выдали удостоверение нардепа (фото)

Украинской летчице Надежде Савченко, которую удерживают в Москве, выдали удостоверение народного депутата.

Об этом в своем Twitter сообщил ее адвокат Марк Фейгин.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже.

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26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по спискам партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.