Савченко назвала еще двух своих похитителей, один из них – глава «народного совета ЛНР»

Об этом на своей странице в Twitter написал российский адвокат Савченко Николай Полозов.

Надежда назвала имена еще двух лиц, участвовавших в ее похищении. Это некий бизнесмен Карякин и Владимир Громов. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) November 5, 2014

“Надежда назвала имена еще двух человек, которые принимали участие в ее похищении. Это бизнесмен Карякин и Владимир Громов”, - написал Полозов.

При этом он уточнил, что Карякин - «это председатель народного совета ЛНР».

Вместе с тем адвокат написал, что “Надежда Савченко написала заявление о ее доставлении в суд и планирует в пятницу лично поддержать жалобу защиты”.

“Новые данные о похитителях Савченко мы направим в правоохранительные органы Украины для производства по уже возбужденному уголовному делу”, - добавил он.

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Кроме того, Полозов отметил, что Савченко “демонстрирует потрясающее мужество и несгибаемую волю в тяжелых условиях российской тюрьмы. За ней правда”.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.

29 октября Полозов сообщил, что «Савченко увидела на ТВ и узнала одного из ее похитителей. Это бывший комбат "Зари", а ныне председатель т.н. «ЛНР» Игорь Плотницкий».