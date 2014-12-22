Московский суд отклонил жалобу Савченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение объявил судья Мосгорсуда.

Адвокат Марк Фейгин предложил освободить Савченко под залог в 1 млн. руб. и продолжить разбирательство по делу.

Фейгин подчеркнул, что согласно постановлению Верховного Суда РФ, следствие обязано представить суду конкретные доказательства «о непосредственное пособничество Савченко в убийстве российских журналистов», чтобы содержать обвиняемого под стражей.

Читайте такжеСавченко обещает продолжить голодать, если суд не изменит решениеФейгин подчеркнул, что Савченко является депутатом, и не будет избегать следствия.

"Депутат Верховной Рады - это не обычный уголовник, она не будет убегать", - сказал Фейгин и подчеркнул, что Савченко как делегат ПАСЕ получит дипломатическую неприкосновенность.

При этом Фейгин подчеркнул, что Савченко является военнопленной и против нее не может вестись следствие, и Россия взяла на себя соответствующие обязательства.

Одновременно следователь заявил, Савченко обвиняется в преступлении, которое предусматривает наказание от 3 лет до пожизненного.

Следователь заявил, что Савченко "может продолжить преступную деятельность и скрыться на территории третьего государства", а также может "угрожать потерпевшим и свидетелям", уничтожить доказательства.

Представитель прокуратуры и следователь предложили суда оставить жалобу без удовлетворения и оставить Савченко под стражей.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар», узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а потом именно по этим координатам был произведен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Защита Савченко обратился в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая содержится в московском СИЗО, объявила голодовку.

17 декабря на пресс-конференции в Москве адвокат Фейгин заявил, что данные биллинга мобильного телефона украинской летчицы Савченко доводят ее алиби и непричастность к гибели российских журналистов под Луганском.