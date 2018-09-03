Порошенко уведомит Россию о непродлении договора о дружбе до конца сентября

МИД подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко планирует направить Российской Федерации уведомление о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве до 30 сентября.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с председателями парламентских фракций.

«Договор с РФ о дружбе и сотрудничестве. Подчеркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением. Сегодня это исключительно компетенция президента Украины. Я планирую в ближайшее время по этому поводу - после внесения предложений провести заседание СНБО и в срок до 30 сентября направить под своей подписью уведомление РФ о непродлении действия указанного соглашения. Это не требует голосования в парламенте, но безусловно, я хотел бы провести по этому поводу соответствующие консультации для того, чтобы учесть позицию, мнение парламента. Учесть их при подготовке соответствующего решения СНБО», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от МИД пакет документов для начала реализации процесса прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

По состоянию на март МИД подготовило различные предложения по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией, среди которых предполагалась возможная приостановка договора частично или полностью, а также возможность его денонсации.

30 августа министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, который был подписан в 1997 году.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.