Украина готова разорвать Договор о дружбе с Россией - Порошенко

Глава государства также отметил, что статус государства-агрессора за Россией закреплен в украинском законодательстве.

Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подготовить необходимый пакет документов для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Об этом президент Украины написал на своей странице в Twitter.

"Наконец-то мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов", - заявил Порошенко.

Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів. — Петро Порошенко (@poroshenko) August 28, 2018

Глава государства также отметил, что статус государства-агрессора за Россией закреплен в украинском законодательстве, и напомнил о необходимости создания координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко 24-26 сентября на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций потребует развертывания миротворческих сил на Донбассе.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран 31 мая 1997 года.

Государства официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.

Кс слову, ранее УНИАН уже рассматривал, что дальше следует делать с Договором о дружбе с РФ, срок действия которого формально истек еще в мае 2017 года.