Порошенко подаст в ВР изменения в законы о воинских уставах по поводу приветствия "Слава Украине"

Сегодня на параде по случаю Дня Независимости впервые официально прозвучало новое воинское приветствие "Слава Украине!» - «Героям Слава!".

Президент Петр Порошенко подаст в Верховную Раду изменения в законы о воинских уставах по поводу приветствия «Слава Украине!» - «Героям слава!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал сегодня во время выступления на Майдане Незалежности по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

"Вы только что слышали и видели, как министр обороны впервые в истории приветствовал участников парада словами: "Слава Украине!". Прочными становятся те традиции, которые рождаются в народе, генерируются народом и человеческими сердцами, передаются из поколения в поколение", - отметил президент.

"И среди наших символов есть не только флаг, не только герб, не только гимн, о которых написано в Конституции Украины, но и национальный лозунг «Слава Украине!» - «Героям слава!», и от него мы чувствуем колоссальный подъема, а наших врагов корчит, как чертей от ладана", - подчеркнул Порошенко.

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"Он сам вошел в нашу жизнь, а теперь пришло время придать ему силу закона. Вот почему подаю в Верховную Раду законопроект об изменениях в военные уставы, согласно которому этот лозунг станет главным приветствием в Вооруженных силах Украины", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, на параде по случаю Дня Независимости впервые официально прозвучало новое военное приветствие «Слава Украине!» - «Героям Слава!».

Министр обороны Степан Полторак совершал объезд войск со словами приветствия: «Слава Украине!», участники парада отвечали ему: «Героям слава!».

До сих пор у военнослужащих было приветствие еще с советских времен.