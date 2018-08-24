Слава Украине! Героям Слава!: на параде ко Дню Независимости впервые официально звучит новое воинское приветствие
10:37, 24 августа 2018Политика
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Министр обороны Степан Полторак поздравил военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, курсантов и других военнослужащих, которые принимают участие в параде.
Иллюстрация REUTERS
На параде по случаю Дня Независимости Украины впервые официально звучит новое военное приветствие «Слава Украине! Героям Слава!".
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Как передает корреспондент УНИАН, министр обороны Степан Полторак осуществил объезд войск со словами приветствия: «Слава Украине!», участники парада отвечали ему словами: «Героям слава!».
Напомним, что до сих пор у военнослужащих было приветствие еще советских времен.
В этом году нашему независимому государству исполняется 27 лет.
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