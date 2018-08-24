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Слава Украине! Героям Слава!: на параде ко Дню Независимости впервые официально звучит новое воинское приветствие

10:37, 24 августа 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, министр обороны Степан Полторак осуществил объезд войск со словами приветствия: «Слава Украине!», участники парада отвечали ему словами: «Героям слава!».

Напомним, что до сих пор у военнослужащих было приветствие еще советских времен.

В этом году нашему независимому государству исполняется 27 лет.

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Новость в сюжете: Празднование Дня Независимости
Теги: #Слава Украине#День независимости