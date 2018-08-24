Порошенко внесет в Раду законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины вступить в НАТО и ЕС

По словам президента, юристы уже нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессии ВР, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий законопроект.

В Верховной Раде до открытия осенней сессии будет зарегистрирован законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины вступить в НАТО и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня во время выступления на Майдане Незалежности по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

«Буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. И до открытия осенней сессии ВР, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля в Украине вступил в силу закон "О национальной безопасности".

Законом, в частности, определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасностное, правовое пространство; членство в Евросоюзе и в НАТО, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

Порошенко заявлял, что будет просить парламент закрепить в Конституции европейский и евроатлантический курс Украины.