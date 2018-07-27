45% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос

Вступление Украины в НАТО склонны больше поддерживать респонденты с высоким уровнем образования и доходов.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в июле, 45% украинцев проголосовали бы за присоединение к Альянсу.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

«Если бы сегодня проводился референдум по вступлению Украины в НАТО, то 45% опрошенных проголосовали бы за вступление, треть - против, каждый десятый - не принимал бы участия в голосовании, столько же не определились со своим отношением», - говорится в результатах опроса.

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При этом на Западе и в Центре выступают скорее за вступление Украины в НАТО, на Юге и Востоке - скорее против.

Кроме того, вступление Украины в НАТО склонны больше поддерживать респонденты с высоким уровнем образования и доходов.

*** Опрос проводился 6-14 июля среди населения в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка, составляющая 1200 респондентов, репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности - не более 2,8%.