В сети появились фото и видео чеченских наемников во время тренировок на Донбассе

По данным агентства Reuters, мужчины, которые изображены на фотографиях являются "пророссийскими сепаратистами из чеченского батальона "Смерть". Фотокорреспондент снял их во время тренировок на территории, которая контролируется самопровозглашенной "ДНР". По словам бойцов, их батальон воюет с украинскими военными и насчитывает 300 человек.

Также в сети появилось видео, на котором люди кавказской внешности рассказывают о своем участии в войне на Востоке на поддержку боевиков, сообщает ТСН.ua.

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По словам одного из них, их около 300. У каждого - боевой опыт от 10 до 20 лет. Большинство из них - российские спецназовцы, которые якобы воюют добровольно.