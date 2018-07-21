Посольство США назвало общий объем американской помощи Украине на сектор безопасности

Общий объем американской помощи Украине на сектор безопасности после получения $200 млн составит более миллиарда долларов.

Общий объем американской помощи Украине на сектор безопасности после получения $200 млн составит более миллиарда долларов.

Читайте такжеКонгресс США одобрил выделение Украине $250 миллионов на вооружение в следующем году

Об этом УНИАН сообщили в посольстве США в Украине. Как напоминается, Министерство обороны США объявило, что предоставит Украине $200 млн в рамках сотрудничества в сфере безопасности на дополнительное обучение, оборудование и консультации для развития оборонной способности украинских сил.

«Это подтверждает устоявшиеся оборонительные отношения между Соединенными Штатами и Украиной и повышает общий объем помощи США сектора безопасности Украины с 2014 года до более $1 млрд», - сказано в сообщении.

Дополнительные средства обеспечат оборудование для текущих учебных программ и оперативных потребностей, включая возможности по усилению украинских командно-штабных систем, владение ситуацией, безопасной коммуникации, мобильности войск, ночного видения и военной медицины.

«Сотрудничество в сфере безопасности опирается на недавно принятый Украиной закон о национальной безопасности. Этот закон, который предоставляет законодательную базу для согласования архитектуры национальной безопасности Украины с евроатлантическими принципами, является важным шагом в движении Украины к цели достижения совместимости с НАТО. Реализация этих реформ усилит способность Украины защищать свою территориальную целостность, будет служить развитию безопасной и демократической Украины», - отметили в посольстве США.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, в посольстве Украины в США заявили, что Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны в 2018 бюджетном году.

По данным посольства, «средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных сил Украины».

«Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году», - сообщили дипломаты.