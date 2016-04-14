Российская агрессия против Украины не была полной неожиданностью для НАТО – Вершбоу

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на форуме по безопасности в Киеве. "Российская агрессия (против Украины - УНИАН) не стала полным сюрпризом, так как в Грузии в 2008 году мы уже видели подобные события и уже в течение определенного времени Кремль не рассматривает суверенитет как серьезный аргумент в отношении своих соседей", - заявил он.

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"2014 год был годом кризиса для Украины и европейской безопасности. Российская аннексия Крыма – это было впервые (после Второй мировой войны - УНИАН), когда одна европейская страна захватила часть другой страны, и Россия продолжает насильственным способом дестабилизировать восток Украины", - сказал Александр Вершбоу.

"40 лет назад Хельсинкский заключительный акт заложил основу отношений между Востоком и Западом, уважение суверенитета, нерушимость границ и разрешения мирным путем различных споров. Эти принципы лежали в основе мира и безопасности в Европе, и во времена Советского союза и РФ позже поддерживала эти принципы. Это те принципы, которые сейчас Россия отвергает", - отметил Вершбоу.

"Я хочу четко сказать, что мы никогда не согласимся с российской попыткой оккупации Крыма. Россия пытается оправдать аннексию Крыма, пытаясь искажать факты", - заявил он.

По словам Александра Вершбоу, Россия нарушила международное право и собственные обязательства в отношении уважения суверенитета, в частности Украины.