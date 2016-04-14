Российская агрессия против Украины не была полной неожиданностью для НАТО – Вершбоу
Российская агрессия против Украины не была полной неожиданностью для НАТО. Кроме этого, НАТО никогда не признает незаконную аннексию Россией Крыма.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на форуме по безопасности в Киеве. "Российская агрессия (против Украины - УНИАН) не стала полным сюрпризом, так как в Грузии в 2008 году мы уже видели подобные события и уже в течение определенного времени Кремль не рассматривает суверенитет как серьезный аргумент в отношении своих соседей", - заявил он.
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"2014 год был годом кризиса для Украины и европейской безопасности. Российская аннексия Крыма – это было впервые (после Второй мировой войны - УНИАН), когда одна европейская страна захватила часть другой страны, и Россия продолжает насильственным способом дестабилизировать восток Украины", - сказал Александр Вершбоу.
"40 лет назад Хельсинкский заключительный акт заложил основу отношений между Востоком и Западом, уважение суверенитета, нерушимость границ и разрешения мирным путем различных споров. Эти принципы лежали в основе мира и безопасности в Европе, и во времена Советского союза и РФ позже поддерживала эти принципы. Это те принципы, которые сейчас Россия отвергает", - отметил Вершбоу.
"Я хочу четко сказать, что мы никогда не согласимся с российской попыткой оккупации Крыма. Россия пытается оправдать аннексию Крыма, пытаясь искажать факты", - заявил он.
По словам Александра Вершбоу, Россия нарушила международное право и собственные обязательства в отношении уважения суверенитета, в частности Украины.