В Вашингтоне допускают возможность продажи дополнительного оружия Украине

17:19, 29 марта 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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По словам Болтона, после нападения с применением российского нервно-паралитического яда на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, Соединенные Штаты продемонстрировали, что действуют в солидарности со своими союзниками.

Бывший посол США в России Александр Вершбоу сказал «Голосу Америки», что Путину, возможно, придется приуменьшить свои надежды на дружеские отношения с Трампом, когда Болтон присоединится к президентской команде.

«У нас теперь есть Джон Болтон, который очень жестко настроен в отношении России, - сказал Вершбоу. (Он) прибудет в Белый дом в следующем месяце; поэтому, надеюсь, Россия сделает некоторые выводы из этого, и будет искать путей для проведения менее конфронтационной политики в отношении Запада», - сказал Вершбоу.

Гарри Казианис (аналитик Центра за национальные интересы) разделяет эту мысль, говоря, что Москве следует быть готовой на изменения в Вашингтоне.

«Я думаю, что Джон Болтон это самый страшный для России кошмар. Он был ястребом в отношении России на протяжении всей своей карьеры, он всегда выступал за жесткую позицию в отношении Москвы», - подчеркивает Казианис. - Я не исключаю, что Болтон будет рекомендовать президенту немало изменений в политике США, среди которых – продажа дополнительного оружия Украине».

Болтон не нуждается в утверждении своей кандидатуры Сенатом и приступит к работе в Белом доме 9 апреля.

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Теги: #США#Украина#оружие