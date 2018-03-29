В Вашингтоне допускают возможность продажи дополнительного оружия Украине

Новый советник Трампа по национальной безопасности Болтон вполне возможно будет рекомендовать президенту немало изменений в политике США, среди которых и продажа дополнительного оружия Украине.

Джон Болтон, которого президент США Дональд Трамп решил сделать своим новым советником по национальной безопасности, известный как человек, который выступает за то, чтобы США дали жесткий ответ на российскую агрессию против Запада и остального мира.

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По словам Болтона, после нападения с применением российского нервно-паралитического яда на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, Соединенные Штаты продемонстрировали, что действуют в солидарности со своими союзниками.

Бывший посол США в России Александр Вершбоу сказал «Голосу Америки», что Путину, возможно, придется приуменьшить свои надежды на дружеские отношения с Трампом, когда Болтон присоединится к президентской команде.

«У нас теперь есть Джон Болтон, который очень жестко настроен в отношении России, - сказал Вершбоу. (Он) прибудет в Белый дом в следующем месяце; поэтому, надеюсь, Россия сделает некоторые выводы из этого, и будет искать путей для проведения менее конфронтационной политики в отношении Запада», - сказал Вершбоу.

Гарри Казианис (аналитик Центра за национальные интересы) разделяет эту мысль, говоря, что Москве следует быть готовой на изменения в Вашингтоне.

«Я думаю, что Джон Болтон это самый страшный для России кошмар. Он был ястребом в отношении России на протяжении всей своей карьеры, он всегда выступал за жесткую позицию в отношении Москвы», - подчеркивает Казианис. - Я не исключаю, что Болтон будет рекомендовать президенту немало изменений в политике США, среди которых – продажа дополнительного оружия Украине».

Болтон не нуждается в утверждении своей кандидатуры Сенатом и приступит к работе в Белом доме 9 апреля.