Кадыров решил высылать из Чечни семьи ополченцев и сносить их дома

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал высылать из республики родственников ополченцев и сносить их дома.

Об этом он написал в своем Instagram.

Читайте такжеЭксперты о событиях в Чечне: Путин отвлекся на Украину и получил удар по самодержавию

"Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом", - заявил он.

Кадыров подчеркнул, что "пришел конец времени", когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, ночью 4 декабря неизвестные вооруженные люди напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы.

Затем нападавшие переместились к Дому печати, где размещаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ. На утро погибло не менее шести человек, несколько человек были ранены.

Читайте такжеКадыров: Дом печати сгорел, мы построим еще красивее

В центре города был введен режим "контртеррористической операции". Позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении ополченцев в Доме печати. Фото с места событий свидетельствуют, что Дом печати в результате боев полностью сгорел, в Грозный введена военная техника.