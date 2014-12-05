Кадыров решил высылать из Чечни семьи ополченцев и сносить их дома
Кадыров заявил, что "пришел конец времени", когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал высылать из республики родственников ополченцев и сносить их дома.
Об этом он написал в своем Instagram.
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"Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом", - заявил он.
Кадыров подчеркнул, что "пришел конец времени", когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей.
Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, ночью 4 декабря неизвестные вооруженные люди напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы.
Затем нападавшие переместились к Дому печати, где размещаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ. На утро погибло не менее шести человек, несколько человек были ранены.
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В центре города был введен режим "контртеррористической операции". Позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении ополченцев в Доме печати. Фото с места событий свидетельствуют, что Дом печати в результате боев полностью сгорел, в Грозный введена военная техника.