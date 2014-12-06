В России хотят посадить на 7 лет украинских политиков, которые высказались о событиях в Чечне

Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В России заявления неназванных политиков расценивают как публичное оправдание терроризма, что, согласно Уголовному Кодексу РФ, расценивается как преступление.

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"Поскольку при этом были использованы средства массовой информации, санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В СК РФ добавляют, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.