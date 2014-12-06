В России хотят посадить на 7 лет украинских политиков, которые высказались о событиях в Чечне
04:32, 06 декабря 2014Мир
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Главное следственное управление Следственного комитета России начало процессуальную проверку в связи с заявлениями ряда украинских политиков относительно событий в Грозном 4 декабря.
В России хотят посадить на 7 лет украинских политиков, которые высказались о событиях в Чечне / vk.com/zataev93
Об этом сообщается на сайте СК РФ.
В России заявления неназванных политиков расценивают как публичное оправдание терроризма, что, согласно Уголовному Кодексу РФ, расценивается как преступление.
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"Поскольку при этом были использованы средства массовой информации, санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В СК РФ добавляют, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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